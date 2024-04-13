- Asayiş

Sakarya’da erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan su kanalının içerisinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Okur’un (61) cansız bedeni bulundu.

Sakarya’da erkek cesedi bulundu
Sakarya’da erkek cesedi bulundu
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Olay, saat 23.00 sıralarında Arabacı Alanı Mahallesi üzerindeki su kanalında meydana geldi. İlçe merkezinden geçen kanalda suda bir kişinin hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan cansız bedeni çıkarılan kişinin inşaat işçisi Ahmet Okur olduğu öğrenildi. Okur’un cenazesi otopsi için Korucuk’ta bulunan otopsi merkezine gönderildi.

Polis ekipleri Okur’un cansız bedeninin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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13 Nis 2024 - 01:04 DHA Sakarya/ Serdivan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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