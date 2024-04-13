Abdullah Avcı'dan açıklamalar

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Sivasspor'u ağırladı ve 1-0'lık skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, açıklamalarda bulundular.

Sözlerine herkesin bayramı kutlayarak başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "17 Mart’tan sonra yani 25 günlük aranın ardından ikinci maçımızı oynadık. Ocak ayında ise 9 maç oynamıştık. Bu durum iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Takımlar için iyi olmuyor. Biz de bugün böyle bir formasyon bekliyorduk ve ona göre hem savunma hem de hücum yönüne çalıştık. Hafta da çok iyi geçti. Oyun da istediğimiz gibi başladı. Böyle bir rakibe karşı beşli oynadığı için topa sahip olacaktık burada önemli olan pasın şiddeti ve kalitesini daha hızlı yapmamız gerekirdi. Gerekli pozisyonlara ilk yarıda girdik. Böyle bir maçta öne geçersen başka geçemezsen başka bir şey oluyor. İkinci yarıda oyun benim istediğim gibi değildi. Yediğimiz gol. Yumuşak takımız. 4 kişinin arasında oyuncu çıkıyor ve pas atıyor. Sıcak temas yapmıyoruz. Zayıf noktalarımızdan bir tanesi. Özellikle böyle takıma karşı arkaya koşular, kenar ve ters ayakların kullanılması lazımdı ama gerçekleşmedi" dedi.

"ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSIMIZ VE KUPA HEDEFİMİZ İÇİN DEVAM EDİYORUZ"

İkinci yarıda çok şut attıklarını kaydeden Abdullah Avcı, "14 korner attık. Kaleci yüzde 100 kurtarışlar yaptı. Topa çok sahip olduk ama bunların hiçbiri sonuç almak için yeterli değil. Bunu daha şiddetli yapmamız gerekiyor. Biz geri düştüğümüzde bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz. Üçüncülük şansımız ve kupa hedefimiz için devam ediyoruz. Bugün aslında bir avantaj yakalayıp üçüncülük için eşik atlayacaktık ama gerçekleşmedi. Buradan kafamızı kaldırıp önümüzdeki haftaki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TREZEGUET'İN SAKATLIK RİSKİ VARDI"

Avcı, Trezeguet’nin oyundan çıkması ve Benkovic'in kadroda yer almamasına ilişkin soruya da, şu yanıtı verdi:

"Trezeguet'in sakatlık riski vardı, doktordan gelen rapor arka adalesinde bir batmadan dolayı bu riski almadık. Onun için sakatlıktan dolayı tercih ettik değişikliği, orada da Edin’i sol tarafa çıkardık, Pepe’yi sağ tarafa koyduk. Daha bir santrafor oyuncu tercih ettik hatta sonra da 4-4-2’ye döndük, iki santrforlu daha kenar ortası yapmamız gereken yerde bunu daha az yaptık. Benkovic tercihi; bugün Mendy oynuyor, Denswil oynuyor. Fernandez var içeride. Kadro dağılımına baktığında bir fazla ile Benkovic o da geçen hafta 10 gündür bizimle doğru çalışıyor, ondan evvel sakatlığı vardı. Tercih, benim tercihim."

BÜLENT UYGUN: GALİBİYETİ TARAFTARA ARMAĞAN ETTİ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirerek, "Trabzonspor gibi iyi takım, merkezi oyun sistemini benimsemiş geçiş oyunlarını çok iyi yapan birbirinden yetenekli Pepe, Visca, Trezeguet gibi oyun kurumu anlamında Berat gibi önemli futbolcuları olan bir takıma karşı başka bir planlama ile birlikte oyun mantalitesini sahaya yansıtmaya çalıştık. Böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Sürpriz yaparak 300 taraftarımız maç için buralara kadar geldi; onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim gerçekten teşekkürü hak ediyor. Türkiye liginin İstanbulspor'dan sonra en az bütçeli takımı olmamız, bununla beraber Avrupa'da en yaşlı takımlardan biri olmamıza rağmen, karakterleri, oyun anlayışları, verdiğimiz görevler, uyguladığımız taktikleri layıkıyla yerine getirerek, bugün itibarıyla ligde kalmayı bir nevi garantilediler. Bunun için hepsinin alnından öpüyor, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

KARAGÖL: KONTROLLÜ OYNADIK VE İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor bizleri çok iyi şekilde ağırladı. İyi bir müsabaka oldu istediğimiz 3 puandı. Kontrollü oynadık ve istediğimizi aldık bunun için çok mutluyuz. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara odaklandık" ifadelerini kullandı.