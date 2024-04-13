Nevşehir'de zincirleme kaza

Nevşehir'de meydana gelen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Egemen Ç. idaresindeki 50 ABR 794 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa K. yönetimindeki 50 BE 717 plakalı otomobile ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 L 2647 plakalı hafif ticari araca çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Egemen Ç. ve Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.