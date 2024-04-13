Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahlı saldırıya maruz kalan N.Ş. (43), sağ bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 431'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş., evine gitmek için sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. N.Ş., tabanca ile açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 6 boş kovan buldu. Sağlık görevlileri ise yaralanan N.Ş.’yi ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan N.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.