Bakan Yerlikaya'dan teleferik kazasına ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kabininin alt tabanının düşmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişinin yaşamını yitirdiğini, yedi kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan sonra 25 kabinde mahsur kalan 184 kişinin kurtarılması için Bursa ve Erzurum’dan özel ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopteri vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopter ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır. Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanı 20 kişilik Dağcı ekibi ile birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor.”

Kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, "AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." İfadesini kullandı.