'Bahar' dizisine sürpriz isim!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un bulunduğu, usta senarist Ayça Üzüm'ün yazdığı popüler dizinin kadrosuna önemli bir ismin konuk olacağı duyuruldu.
Ekrandan uzun bir süre uzak kalan "Kavak Yelleri"nin ünlü oyuncusu Pelin Karahan, "Bahar" dizisine konuk olacak.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya'nın rol aldığı diziye Pelin Karahan, 2 bölüm boyunca konuk olacak. Ünlü oyuncu, dizide böbrek nakli geçiren Sevda karakterine hayat verecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.