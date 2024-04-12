Motosiklet yaya ile çarpıştı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. F.D.(17) idaresindeki 35 ZIE 87 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B. (72) adlı kadına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle N.B. ve devrilen motosikletin sürücüsü F.D., metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.