- Gündem

Motosiklet yaya ile çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada yaya ile motosikletten düşen sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet yaya ile çarpıştı mask
Motosiklet yaya ile çarpıştı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, saat 18.00 sıralarında Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. F.D.(17) idaresindeki 35 ZIE 87 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B. (72) adlı kadına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle N.B. ve devrilen motosikletin sürücüsü F.D., metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

# Motosiklet, Kaza, Yaya, Sağlık, Polis, edildi, ardından, ilk

12 Nis 2024 - 21:51 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL