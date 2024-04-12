Bağcılar'da gecekondu yangını

Yangın, saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kemalpaşa Mahallesi, 1968 Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun büyük kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.