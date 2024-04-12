- Gündem

Bağcılar'da gecekondu yangını

Bağcılar'da tek katlı gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar'da gecekondu yangını
Bağcılar'da gecekondu yangını
+2
Video için play'e tıklayın

Yangın, saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kemalpaşa Mahallesi, 1968 Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun büyük kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

# bağcılar, Yangın, Polis, Sağlık, bir, olay, ihbar, edildi

12 Nis 2024 - 21:50 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL