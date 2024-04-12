TELEFERİK KAZASINDA 184 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET’e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer helinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken yaralıların bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri , kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Antalya Valiliğinin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu belirtti.

Böcek açıklamasında “Bugün saat 17.30’da meydana gelen talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 6 yaralımız var, 3’ü ağır 3’ü normal yaralı. Sağlık ekiplerimiz çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Kurtarma Ekibimiz, UMKE çalışmalar gerçekleştiriyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREVDE

İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın’dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an da 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, inşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız” dedi.