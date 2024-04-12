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Galatasaray, Alanyaspor karşısında antrenmanlara devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 32'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Alanyaspor karşısında antrenmanlara devam etti mask
Galatasaray, Alanyaspor karşısında antrenmanlara devam etti
Galatasaray, Alanyaspor karşısında antrenmanlara devam etti
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Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

# Galatasaray, Alanyaspor, etti, devam

12 Nis 2024 - 21:19 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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