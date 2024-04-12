ALTINDAĞ’DA ÇÖPLER TOPLANMAYA BAŞLADI

Abbas SATIR

Altındağ Belediyesi ile Belediye Temizlik İşçileri anlaşma sağlandı ve direnişleri sona erdi. İlçede yığılan çöpler gece yarısı toplanmaya başladı. Altındağ Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Veysel Tiryaki, işçilerin önceki dönem belediye başkanıyla imzaladığı toplu sözleşme kapsamında yapılan zammı geri çekmiş, gece yarısı SMS ile temizlik işçilerinin işine son vermişti. İşçiler bunun üzerine arife günü işi bırakma kararı alarak eyleme geçmişti.

İKİ GÜNDE ÇÖP YIĞINI

Temizlik işçilerinin eyleme geçmesi sonucu, cadde ve sokaklar da çöp yığınları ile dolmuştu. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki mazbatasını aldıktan sonra belediye personeli ile birlikte çöp toplamaya koşmuştu.

Gece yarısı temizlik işçileriyle bir araya gelen Belediye yetkilileri, anlaşma sağladılar. Ancak çıkarılan işçileri durumu ve anlaşmanın ayrıntıları belli olmadı.