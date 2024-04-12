"Uluslararası toplum, gazetecileri hedef alan İsrail'e sessiz kalmamalı"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibine İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Sami Şahada'ya acil şifalar diliyorum. Filistin'deki vahşeti gözler önüne seren gazetecileri hedef alan İsrail'e uluslararası toplum sessiz kalmamalı, bu insanlık dışı saldırıların hesabı mutlaka sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.