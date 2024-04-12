"Uluslararası toplum, gazetecileri hedef alan İsrail'e sessiz kalmamalı"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibine İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Sami Şahada'ya acil şifalar diliyorum. Filistin'deki vahşeti gözler önüne seren gazetecileri hedef alan İsrail'e uluslararası toplum sessiz kalmamalı, bu insanlık dışı saldırıların hesabı mutlaka sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.