Takla atan araç refüje ters düştü

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Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Mehmet A. yönetimindeki 16 AEZ 046 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrulan araç takla atıp refüj üzerinde ters durdu. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.