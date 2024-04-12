12 Nis 2024 - 20:15 - Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.