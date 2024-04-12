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Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır mask

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 32'nci haftasında, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak.

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12 Nis 2024 - 20:15 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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