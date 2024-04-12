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Yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğularak can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kırsal alanda bulunan yangın söndürme havuzuna giren Batuhan Kaplan (15) boğuldu.

Yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğularak can verdi mask
Yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğularak can verdi
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Olay, saat 16.00 sıralarında Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangını söndürme havuzunda meydana geldi. Batuhan Kaplan bir arkadaşıyla birlikte serinlemek için 'Dikkat. Yangın havuzuna girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhası bulunmasına rağmen yangın söndürme havuzuna girdi. Bir süre sonra Kaplan'ın havuzun içerisinde çırpındığını gören arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuğun cansız bedenin bulunamaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi. Ekipler, bir süre sonra Kaplan'ın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkartılan Kaplan'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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12 Nis 2024 - 20:08 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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