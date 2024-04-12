Bir yenisi daha geliyor

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, birkaç yıl içinde yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi izleyiciyle buluşacak. Genellikle komedi unsurlarıyla dolu olan seri, bu sefer daha karanlık bir tema işleyecek gibi görünüyor. Yapımın büyük ölçüde yetişkinlere yönelik olacağı ve hatta +18 yaş sınırına sahip olabileceği iddia ediliyor.
DC Films'in ünlü yöneticisi Walter Hamada, filmin hazırlıklarına başladıklarını ve projenin öncekiler gibi animasyon tarzında olmayacağını açıkladı. Bu haber, Ninja Kaplumbağalar serisinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı ve film endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceği düşünülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.