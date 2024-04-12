Bir yenisi daha geliyor

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, birkaç yıl içinde yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi izleyiciyle buluşacak. Genellikle komedi unsurlarıyla dolu olan seri, bu sefer daha karanlık bir tema işleyecek gibi görünüyor. Yapımın büyük ölçüde yetişkinlere yönelik olacağı ve hatta +18 yaş sınırına sahip olabileceği iddia ediliyor.

DC Films'in ünlü yöneticisi Walter Hamada, filmin hazırlıklarına başladıklarını ve projenin öncekiler gibi animasyon tarzında olmayacağını açıkladı. Bu haber, Ninja Kaplumbağalar serisinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı ve film endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceği düşünülüyor.