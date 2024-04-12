Yağmur Sarnıç intihara kalkıştı!

Yağmur Sarnıç, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini açıkladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Sarnıç'ın aşırı miktarda antidepresan ilacı kullanarak intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak Sarnıç'ı tedbir amaçlı olarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sarnıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Yağmur Sarnıç,Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: "Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar.

Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah'a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın.

Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki... Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın."