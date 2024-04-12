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Teleferik kabini düştü!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, içerisinde 5-6 kişinin bulunduğu değerlendirilen teleferik kabini düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Teleferik kabini düştü!
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattındaki kabinlerden biri, saat 18.00 sıralarında düştü. İçerisinde 5-6 kişinin olduğu değerlendirilen kabinin düştüğü yere ulaşmak için AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşen kabinin bulunduğu ulaşmak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

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12 Nis 2024 - 19:35 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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