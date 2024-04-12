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Taş, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı

Mardin'de 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taş, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı mask
Taş, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı
Taş, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı
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Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki otogar mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp taşlı, sopalı ve demir çubuklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girip tarafları ayırdığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere götürülürken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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12 Nis 2024 - 18:02 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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