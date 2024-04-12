İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Ramazan Bayramı'nın son gününde, havanında sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Kameralara yansıyan görüntülerde adeta insan seli yaşandı.
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Ramazan Bayramı'nın son gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. ..
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.