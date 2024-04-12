İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

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Ramazan Bayramı'nın son gününde, havanında sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Kameralara yansıyan görüntülerde adeta insan seli yaşandı.