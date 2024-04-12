CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı, şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül'ü arayarak, bayramlarını kutladı. Özel, ayrıca Ramazan Bayramı'ndan hemen önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcası Cuma Aslan'ı arayarak, başsağlığı dileklerini iletti" denildi.
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Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörle mücadele şehitlerinin yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.