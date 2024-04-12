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Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörle mücadele şehitlerinin yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı.

Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu mask

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı, şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül'ü arayarak, bayramlarını kutladı. Özel, ayrıca Ramazan Bayramı'ndan hemen önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcası Cuma Aslan'ı arayarak, başsağlığı dileklerini iletti" denildi.

# Ramazan, Özgür Özel, CHP, Ramazan Bayramı

12 Nis 2024 - 18:00 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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