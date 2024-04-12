- Gündem

Aracından inerken kurşun yağmuruna tutuldu

Sancaktepe’de aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerin kullandığı araç Eyüpsultan’da yanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracından inerken kurşun yağmuruna tutuldu
Aracından inerken kurşun yağmuruna tutuldu
+1
Video için play'e tıklayın

Olay 5 Nisan Cuma günü Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mesut A. otomobilinden indiği sırada, şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Mesut A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemelerde 11 adet boş kovan bulundu. Mesut A.'ın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, olayda kullanılan aracı Eyüpsultan'da ormanda yanmış halde buldu. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Yasin Tolga T. (25), Emre B.(24) ve Cem Ö. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# olay, Sağlık, edildi, ardından, Nisan, Polis, Eğitim

12 Nis 2024 - 17:12 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL