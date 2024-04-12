Sosyal medya platformu X üzerinden İsrail saldırısı hakkında paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadelere yer verdi:
"Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyurmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çalışan TRT Arabi ekibine yapılan saldırıyı ve uluslararası hukuku hiçe saymaya devam eden İsrail yönetimini lanetliyorum. Ağır yaralanan kameraman Sami Şahada’nın bir an evvel sağlığına kavuşması en büyük temennim. TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyurmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çalışan TRT Arabi ekibine yapılan saldırıyı ve uluslararası hukuku hiçe saymaya devam eden İsrail yönetimini lanetliyorum.
Ağır yaralanan kameraman Sami Şahada’nın bir an evvel sağlığına kavuşması en büyük…
— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) April 12, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.