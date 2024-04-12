Sosyal medya platformu X üzerinden İsrail saldırısı hakkında paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’deki gelişmeleri dünyaya duyurmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çalışan TRT Arabi ekibine yapılan saldırıyı ve uluslararası hukuku hiçe saymaya devam eden İsrail yönetimini lanetliyorum. Ağır yaralanan kameraman Sami Şahada’nın bir an evvel sağlığına kavuşması en büyük temennim. TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."