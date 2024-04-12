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"İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum" diye konuştu.

"İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum" mask
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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12 Nis 2024 - 16:05 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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