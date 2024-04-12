12 Nis 2024 - 15:40- Gündem G:

TRT ekibine 'geçmiş olsun' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de yayın hazırlığındayken saldırıya maruz kalan TRT ekibine 'geçmiş olsun' mesajını iletti.

TRT ekibine 'geçmiş olsun' mesajı mask
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AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz" dedi.

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12 Nis 2024 - 15:40 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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