İtfaiye köpeği kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Boyacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, harabe durumda olan ve kullanılmayan bir ağıla ait duvar, bilinmeyen nedenle çöktü. Bir köpek, göçük altında kaldı. Çevredekilerin köpeği kurtarma çabası yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpek, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpek, belediyeye ait barınağa teslim edildi.