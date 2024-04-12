İtfaiye köpeği kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Boyacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, harabe durumda olan ve kullanılmayan bir ağıla ait duvar, bilinmeyen nedenle çöktü. Bir köpek, göçük altında kaldı. Çevredekilerin köpeği kurtarma çabası yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpek, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpek, belediyeye ait barınağa teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.