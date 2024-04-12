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Fenerbahçe'de Oosterwolde sezonu kapattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında, dün deplasmanda Olympiacos ile karşılaşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

Fenerbahçe'de Oosterwolde sezonu kapattı mask

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Hollandalı savunmacının menisküsünde yırtık tespit edildiği ifade edildi. Tedavi süreci başlayan Oosterwolde sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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12 Nis 2024 - 13:50 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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