Fenerbahçe'de Oosterwolde sezonu kapattı

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Hollandalı savunmacının menisküsünde yırtık tespit edildiği ifade edildi. Tedavi süreci başlayan Oosterwolde sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.