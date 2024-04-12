- Yaşam

Kıraathanedeki tartışma darpla bitti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kıraathanede başlayan kavga sokağa taşındı. Bir gencin tekme tokat darbedildiği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kıraathanedeki tartışma darpla bitti
Kıraathanedeki tartışma darpla bitti
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Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, bir genç ile kıraathanede oturan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Genç, kıraathanede tartıştığı kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. Gencin kaçmasıyla kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgaya karışanlara işlem yaparken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oğuzhan CİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL,

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12 Nis 2024 - 12:27 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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