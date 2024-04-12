Kıraathanedeki tartışma darpla bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, bir genç ile kıraathanede oturan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Genç, kıraathanede tartıştığı kişiler tarafından tekme tokat darbedildi. Gencin kaçmasıyla kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgaya karışanlara işlem yaparken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Oğuzhan CİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.