Zonguldak'ta feci kaza

Kaza, saat 05.30 sıralarında Ereğli Alaplı yolu üzerinde Erdem Yuva mevkinde meydana geldi. Emirhan Çelik idaresindeki 34 E 5766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafo binasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Emirhan Çelik hayatını kaybetti, yanında bulunan İbrahim Ö. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.