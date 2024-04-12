- Yaşam

Zonguldak'ta feci kaza

Zonguldak Alaplı'da, trafo binasına çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan Çelik (21) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Alihan Ö. (19) ise yaralandı.

Zonguldak'ta feci kaza mask
Zonguldak'ta feci kaza
Zonguldak'ta feci kaza
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Ereğli Alaplı yolu üzerinde Erdem Yuva mevkinde meydana geldi. Emirhan Çelik idaresindeki 34 E 5766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafo binasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Emirhan Çelik hayatını kaybetti, yanında bulunan İbrahim Ö. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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12 Nis 2024 - 11:54 DHA Zonguldak- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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