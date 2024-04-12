12 Nis 2024 - 10:45- Gündem G:

Malatya'da, 4.1 deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Malatya'da, 4.1 deprem mask
Malatya'da, 4.1 deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.44’te merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA

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12 Nis 2024 - 10:45 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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