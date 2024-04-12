Malatya'da, 4.1 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.44’te merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA