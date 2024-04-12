12 Nis 2024 - 10:34- Asayiş G:

Otomobilde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 102 gram kokain ve 8 sentetik hap ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, tutuklandı.

Otomobilde uyuşturucu operasyonu mask
Otomobilde uyuşturucu operasyonu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, dün akşam saatlerinde, Dalyan Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde, 102 gram kokain ve 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobildeki İ.A. (25) ve yanındaki Y.Y. (19) isimli kadın, gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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12 Nis 2024 - 10:34 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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