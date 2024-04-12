Otomobilde uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, dün akşam saatlerinde, Dalyan Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde, 102 gram kokain ve 8 adet sentetik hap ele geçirildi. Otomobildeki İ.A. (25) ve yanındaki Y.Y. (19) isimli kadın, gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.