- Gündem

Bursa'da apartmanda yangın

Bursa'da, 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Bursa'da apartmanda yangın
Bursa'da apartmanda yangın
+1
Video için play'e tıklayın

Bursa, Osmangazi İlçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi isağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

# bursa, osmangazi, Apartman, Daire, Alev, Yangın, ilk, Sağlık, Polis, ardından, olay, edildi

12 Nis 2024 - 09:29 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL