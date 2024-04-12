"Bağkurlulara söz tutulsun"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, BAĞ-KUR’lu esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı, şirket, KOBİ, küçük-orta-büyük, basit-gerçek gibi çeşitli sınıflara ayrılmış olan sigortalılar, Cumhurbaşkanının gün sayısı ile ilgili düşürülme sözünü bir an önce uygulamaya geçirilmesini istiyorlar. 52 yıla eren sistemde yer alan ekonomimize, istihdamına, büyümesine katkı veren BAĞ-KUR’lular emeklilik için gün sayısının düşürülmesini bekliyorlar. Cumhurbaşkanı, 6 Mayıs 2023 Kayseri mitinginde küçük esnaf olarak nitelendirdiği bazı meslek kollarını (berber, terzi, bakkal vs.) söyleyerek bir müjde verdi. Yeni dönemde ilk işlerinden biri olacağını söyledi. Bir yıl geçti, hala sonuç yok. Söz havada kaldı." dedi.

ESNAF VE ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “SGK çatısı altında hiçbir ayrıma gidilmeksizin emeklilik kolaylaştırılmalıdır. 90'lı yıllarda esnaflık, ticaret ve çeşitli meslek kollarında çalışma hayatını sürdürmüş, maliye ve oda kayıtları bulunan, vergisini ödemiş fakat BAĞ-KUR kayıt ve tescilleri olmayan vatandaşların BAĞ-KUR tescillerinin onaylanması istekleri karşılanmalıdır. 1479. Kanunun 25. maddesine göre bu kişilerin tescillerinin onaylanmaması bir hak kaybıdır. Staj ve çırak olarak işe başlayıp sigorta kartı verilen, sonrasında 18 yaş altı olduğu için öğrenci sayılarak emekliliğe esas yaşlılık sigortası için günleri sayılmayanların da hakları verilmeli. Staj ve çırak işe başladığı gün emeklilik için sigorta başlangıç tarihi sayılmalıdır.” diye konuştu

Gürer, “BAĞ-KUR’luların prim borcu varsa sağlık ve tedavi hakkından yararlanamaması kabul edilemez. BAĞ-KUR’lu olarak kendi içinde ayrıştırmadan bu sorunlar çözülmelidir. Emekli olanların emekli maaşı ve bayram ikramiyesi en az asgari ücret olmalı ve kademeli emeklilik ile emekli ücretlerinde seyyanen artışa gidilmelidir.” şeklinde konuştu