12 Nis 2024 - 08:43 - Gündem

DEVA heyeti, partilerle bayramlaştı

Siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma geleneği bu Ramazan Bayramında da devam etti. DEVA Partisi, Ramazan Bayramı vesilesiyle ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, DEM Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Milli Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.