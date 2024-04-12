- Asayiş

1177 göçmen yakalandı

İçişleri bakanı Yerlikaya: “KALKAN-19” denetimlerinde 1177 düzensiz göçmen yakalandı.

1177 göçmen yakalandı mask

İçişleri bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” denetimlerinde 1177 düzensiz göçmen yakalandı.

# aliyerlikaya, göçmen, Kaçak

12 Nis 2024 - 08:00 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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