- Asayiş

Kartal'da zincirleme kazaya neden oldu

Kartal'da iddiaya göre birbirleriyle yarışan 3 sürücü otomobilleriyle, önce birbirlerine ardından da önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

Kartal'da zincirleme kazaya neden oldu
Kartal'da zincirleme kazaya neden oldu
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı. Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciler ile olay yerinden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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12 Nis 2024 - 07:26 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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