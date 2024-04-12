Kartal'da zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı. Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciler ile olay yerinden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.