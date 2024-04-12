- Asayiş

Bina görevlisi akıma kapılıp öldü

Gaziantep’te site görevlisi Mehmet Şahan (55), aşırı yağış nedeniyle su basan garajı temizlediği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bina görevlisi akıma kapılıp öldü
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Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin garajını su bastı. Garajı temizlemeye ve suyu tahliye etmeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan, elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Şahan’ı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Şahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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12 Nis 2024 - 06:14 DHA Gaziantep- Asayiş

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