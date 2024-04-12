Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'ya bağlı Beypazarı ilçesindeki Tanrıverdi Sitesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Amirliği'nde görevli polis memuru İsmail Oylum'un çocuğu M. Oylum, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
4’üncü kattan düşerek hayaını kaybett,
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 4’üncü kattaki evin balkonundan düşen polis memuru İsmail Oylum'un çocuğu M. Oylum (3), hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.