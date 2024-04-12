Su tahliyesi yaparken akıma kapılıp öldü

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin garajını su bastı. Garajı temizlemeye ve suyu tahliye etmeye çalışan site görevlisi Mehmet Şahan, elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Şahan’ı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Şahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.