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Kar maskesi ile kahvehanede ateş açtılar

Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kar maskesi ile kahvehanede ateş açtılar
Kar maskesi ile kahvehanede ateş açtılar
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Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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12 Nis 2024 - 05:13 DHA Diyarbakir/ Bağlar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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