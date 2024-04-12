2 kardeşi 10 kilometre takip edip bıçakla yaraladılar

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ufuk Ş. ve Ercan Ş. kardeşler iki kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş, 10 kilometre uzaklıktaki İlimtepe Mahallesi'ne gitmek üzere otomobille yola çıktı. Bu arada tartıştığı 2 kişi de kendi araçlarıyla Ufuk Ş. ve Ercan Ş.'yi takip etti. İki kardeşin önünü kesen şüpheliler, bir kez daha yaşanan tartışmanın ardından bıçakla saldırdı. İki kardeş bıçak darbeleriyle yaralanırken şüpheliler kaçtı.
Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ufuk Ş. ve Ercan Ş. sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.