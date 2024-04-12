- Asayiş

Kayseri'de silahlı kavga

Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de silahlı kavga
Kayseri'de silahlı kavga
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Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda M.R.K. ile A.B. ve O.P. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.R.K, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.R.K. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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12 Nis 2024 - 04:36 AA Kayseri/ Melikgazi- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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