Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı

Kemal A'nın kullandığı 34 SPC 18 plakalı otomobil, Doğanay Mahallesi Konya yol ayrımında, Adem T. yönetimindeki 19 AEC 361 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Kemal A, eşi Asiye A. ve çocukları Mustafa Alp A. ile İbrahim Efe A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.