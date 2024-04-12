- Asayiş

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda, aynı aileden olan dört kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı
Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı
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Kemal A'nın kullandığı 34 SPC 18 plakalı otomobil, Doğanay Mahallesi Konya yol ayrımında, Adem T. yönetimindeki 19 AEC 361 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Kemal A, eşi Asiye A. ve çocukları Mustafa Alp A. ile İbrahim Efe A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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12 Nis 2024 - 04:17 AA Kirikkale/ Bahşili- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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