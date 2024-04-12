- Asayiş

Teknede düşen İngiliz turist, hastaneye götürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kiralık tur teknesinde denge kaybı yaşayarak 2 metre yükseklikten düşen 49 yaşındaki İngiliz turist Adrian C., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık personeli eşliğinde tekneden alınarak hastaneye sevk edildi.

Teknede düşen İngiliz turist, hastaneye götürüldü mask
Teknede düşen İngiliz turist, hastaneye götürüldü
Teknede düşen İngiliz turist, hastaneye götürüldü
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Olay, saat 15.00 sıralarında Kelebekler Vadisi'nde demirleyen kiralık tur teknesinde meydana geldi. Tatil için gelen İngiliz uyruklu turist Adrian C., teknenin içinde ayağı takılınca yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Teknede bulunanların durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Muğla Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye karadan araç ulaşımının bulunmaması nedeniyle sahil güvenlik botu ile birlikte sağlık ekibi yönlendirildi. Göğüs bölgesinden yaralandığı belirlenen Adrian C., sahil güvenlik botu ile tekneden alınarak Ölüdeniz İskelesi'nde bekleyen ambulansla Fethiye ilçesinde bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. İngiliz turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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12 Nis 2024 - 03:59 DHA Muğla/ Fethiye- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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