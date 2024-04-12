Teknede düşen İngiliz turist, hastaneye götürüldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Kelebekler Vadisi'nde demirleyen kiralık tur teknesinde meydana geldi. Tatil için gelen İngiliz uyruklu turist Adrian C., teknenin içinde ayağı takılınca yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Teknede bulunanların durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Muğla Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye karadan araç ulaşımının bulunmaması nedeniyle sahil güvenlik botu ile birlikte sağlık ekibi yönlendirildi. Göğüs bölgesinden yaralandığı belirlenen Adrian C., sahil güvenlik botu ile tekneden alınarak Ölüdeniz İskelesi'nde bekleyen ambulansla Fethiye ilçesinde bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. İngiliz turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.