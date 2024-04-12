- Asayiş

Ticari taksi, demir bariyerlere çarptı

İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, yoldan çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan M.A. yaşamını yitirdi, taksi şoförü ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Ticari taksi, demir bariyerlere çarptı
Ticari taksi, demir bariyerlere çarptı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında O-30 İzmir Çevre Yolu'nun Buca (Doğu) bölgesinde meydana geldi. Gökdere'den Balçova istikametine seyir halinde olan H.H. yönetimindeki 35 T 7848 plakalı hafif ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Buca (Doğu) sapağında yoldan çıkıp, demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Karayolları Genel Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan yolculardan M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. M.A.'nın cenazesi morga kaldırılırken; yaralanan taksi şoförü H.H. ve 4 yolcu, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksinin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, kazadan 1 saat sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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12 Nis 2024 - 03:39 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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