- Spor

"Büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum"

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum" mask

Milli Futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."

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12 Nis 2024 - 03:15 Ankara- Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

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