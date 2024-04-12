Milli Futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:
"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."
Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum. ??? @Fenerbahce
— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) April 11, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.