Milli Futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."