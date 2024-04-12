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Hava sıcaklığı ne olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12- 18 Nisan 2024 Haftalık Hava Tahminini açıkladı.

Hava sıcaklığı ne olacak? mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Haftalık Hava Tahmini (12- 18  Nisan 2024)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren yükselmeye  devam edeceği tahmin ediliyor."

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12 Nis 2024 - 03:08 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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