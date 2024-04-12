Hava sıcaklığı ne olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Haftalık Hava Tahmini (12- 18 Nisan 2024)
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor."
Haftalık Hava Tahmini
?(12- 18 Nisan 2024)
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/AErHSdka7r
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 11, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.