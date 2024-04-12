- Kültür & Sanat

Zeugma Mozaik Müzesi, ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin bugün 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Zeugma Mozaik Müzesi, ziyaretçi rekoru kırdı mask
Zeugma Mozaik Müzesi, ziyaretçi rekoru kırdı
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, bugün 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesine yer verildi.

# Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Zeugma Mozaik Müzesi, sosyal, Gaziantep

12 Nis 2024 - 02:19 AA Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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