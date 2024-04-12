Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu Başlıyor Yapay zekâ araçları, blok tabanlı yapay zekâ uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecek kurs, 16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek."
Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu Başlıyor
Yapay zekâ araçları, blok tabanlı yapay zekâ uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecek kurs, 16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da… pic.twitter.com/aatT10Mdas
— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) April 11, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.