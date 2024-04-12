- Yaşam

'Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu Başlıyor'

Milli Eğitim Bakanlığı, Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursunun başlayacağını açıkladı.

'Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu Başlıyor' mask

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu Başlıyor Yapay zekâ araçları, blok tabanlı yapay zekâ uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecek kurs, 16-20 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek."

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12 Nis 2024 - 01:25 Ankara- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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