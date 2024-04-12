Apartmanı ateşe verdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 2 ve 3. kat koridorlarına yanıcı madde dökülerek yangın çıkarıldı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangını çıkaran şüpheli M.Ç.'yi engellemeyen iki çalışan arkadaşı ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Emet ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmana gelen M.Ç., 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişedeki yanıcı maddeleri döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, şüpheli M.Ç. ise gözaltına alındı.

Yangında iki katın koridorunda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.